George Clooney riappare sul lago di Como

Riecco George Clooney sulle sponde del lago di Como (che ultimamente aveva snobbato). Con lui c'è anche Amal: la loro estate parte dal Lario e da una cena in un hotel di lusso poco distante da Villa Oleandra, rifugio estivo della coppia, sempre al centro del gossip sulla sua possibile vendita. Il divo hollywoodiano, da queste parti, non si vedeva da un pezzo. E invece è tornato con un grande progetto, ovviamente benefico: una quattro giorni per una ristretta cerchia di amici, tra eventi esclusivi, cene di gala e tour privati.