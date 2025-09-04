Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SCRITTE SUI MURI DELL'APPARTAMENTO

Gb, vicepremier Rayner paga meno tasse del dovuto sulla seconda casa: è bufera

Alcuni manifestanti hanno imbrattato le pareti del suo appartamento a Hove, nel sud dell'Inghilterra

04 Set 2025 - 12:48
00:41 

Diventa un caso politico quello della vicepremier laburista, Angela Rayner, che, dopo giorni di polemiche e smentite, ha ammesso di aver eluso le tasse sull'acquisto di una casa al mare e si è autodenunciata alla commissione di vigilanza etica. L’opposizione chiede le sue dimissioni, dopo settimane di speculazioni da parte della stampa riguardo alle tasse pagate per l'acquisto di un appartamento a Hove, nel sud dell'Inghilterra. La numero due del governo Starmer ha ammesso di aver pagato meno del dovuto a causa di una consulenza fiscale errata sull'acquisto da 800mila sterline. Alcuni manifestanti hanno imbrattato le pareti dell'appartamento. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri