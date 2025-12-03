Gb, un cane-robot per salvare i boschi

L'Istituto di Robotica di Oxford ha messo a punto un robot quadrupede, un cane-robot, in grado di muoversi agevolmente nei terreni accidentati, tra rocce, alberi e colline. Il robot è dotato di un sofisticato sistema di mappatura che permette di creare ricostruzioni in 3D di vaste aree come boschi e foreste monitorandone lo stato di salute. Il robot si muove autonomamente e servirà per mappare le aree boschive della Gran Bretagna. Ad esempio, se si volessero abbattere alcuni alberi per proteggere il resto della foresta, oppure se un forestale dovesse pianificare quali alberi morti eliminare per limitare i rischi di incendi.