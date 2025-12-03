Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
l'invenzione da Oxford

Gb, un cane-robot per salvare i boschi

L'invenzione dell'Istituto di Robotica di Oxford"per mappare e monitorare"le aree verdi del Paese

03 Dic 2025 - 10:57
01:09 

L'Istituto di Robotica di Oxford ha messo a punto un robot quadrupede, un cane-robot, in grado di muoversi agevolmente nei terreni accidentati, tra rocce, alberi e colline. Il robot è dotato di un sofisticato sistema di mappatura che permette di creare ricostruzioni in 3D di vaste aree come boschi e foreste monitorandone lo stato di salute. Il robot si muove autonomamente e servirà per mappare le aree boschive della Gran Bretagna. Ad esempio, se si volessero abbattere alcuni alberi per proteggere il resto della foresta, oppure se un forestale dovesse pianificare quali alberi morti eliminare per limitare i rischi di incendi.

cane-robot
gb
video evidenza