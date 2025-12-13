Gb, torna l'unione doganale con l'Ue?

Prove tecniche di riavvicinamento tra Londra e Bruxelles. Dopo anni di gelo post-Brexit, Gran Bretagna e Unione europea stanno lavorando a un’intesa che potrebbe segnare il primo vero cambio di passo: un nuovo schema di mobilità giovanile, pensato per permettere a decine di migliaia di under 30 britannici ed europei di vivere, studiare e lavorare nei reciproci territori per un periodo limitato. Il modello sarebbe quello già applicato con Australia o Giappone: visti temporanei, massimo due anni di permanenza, e un tetto complessivo nell’ordine delle “decine di migliaia” per garantire che il progetto resti controllato e non incida sulla migrazione netta. Il governo Starmer punta a chiudere l’accordo entro il 2026, i negoziati sono ancora alle fasi iniziali, ma la strada sembra essere tracciata.