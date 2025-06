Gb, birra troppo cara: addio ai pub

Rifugio prediletto nei giorni di pioggia, meta imprescindibile dopo una lunga giornata di lavoro in Gran Bretagna. Da oltre 500 anni il pub rappresenta il simbolo della vita sociale d’oltremanica. Eppure questo emblema nazionale è sull’orlo dell’estinzione a causa dell’aumento dei prezzi della birra. I numeri sono allarmanti: nella prima metà del 2025 oltre 300 pub sono stati costretti ad appendere i calici al chiodo, quasi due al giorno. Oggi quelli rimasti operativi sono circa 40mila in tutto il Paese, 10mila in meno rispetto al 2020.