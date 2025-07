Gaza, una persona su tre rimane senza cibo

Il massacro a Gaza e le decine di morti per fame. L'esercito israeliano ha consentito ad alcuni paesi di riprendere i lanci di cibo e aiuti sulla striscia. Le organizzazioni internazionali denunciano, una persona su tre resta senza cibo per giorni. E scoppia la polemica dopo la decisione della Francia di riconoscere la Palestina. L'ira di Israele. l'affondo di Trump: "Macron è per bene ma quel che dice non conta".