Gaza, partita da Cipro nave con 1.200 tonnellate di aiuti

È salpata dal porto di Limassol, a Cipro, una nave carica di 1.200 tonnellate di aiuti alimentari destinati alla popolazione di Gaza, dove la crisi umanitaria si aggrava e cresce il rischio carestia. La nave, battente bandiera panamense, trasporta 52 container con pasta, riso, alimenti per bambini e conserve. Gli aiuti sono stati ispezionati dalle autorità doganali israeliane prima della partenza. Circa 700 tonnellate di cibo provengono direttamente da Cipro, acquistate grazie a fondi donati dagli Emirati Arabi Uniti al fondo Amalthea, creato per sostenere gli aiuti via mare a Gaza.