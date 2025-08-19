Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
guerra in medioriente

Gaza, partita da Cipro nave con 1.200 tonnellate di aiuti

La nave, battente bandiera panamense, trasporta 52 container con pasta, riso, alimenti per bambini e conserve

19 Ago 2025 - 10:13
02:21 

È salpata dal porto di Limassol, a Cipro, una nave carica di 1.200 tonnellate di aiuti alimentari destinati alla popolazione di Gaza, dove la crisi umanitaria si aggrava e cresce il rischio carestia. La nave, battente bandiera panamense, trasporta 52 container con pasta, riso, alimenti per bambini e conserve. Gli aiuti sono stati ispezionati dalle autorità doganali israeliane prima della partenza. Circa 700 tonnellate di cibo provengono direttamente da Cipro, acquistate grazie a fondi donati dagli Emirati Arabi Uniti al fondo Amalthea, creato per sostenere gli aiuti via mare a Gaza.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri