Gaza, Netanyahu: "Hamas affama gli ostaggi come i nazisti, non ci arrenderemo"

Rivolgendosi al pubblico israeliano in un videomessaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è detto "scioccato" dai "video orribili" degli ostaggi per poi rivolgersi alle loro famiglie. Ha detto che mentre gli ostaggi "si consumano in una prigione, i mostri di Hamas li circondano: hanno braccia grosse e carnose. Hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per mangiare. Li stanno facendo morire di fame come i nazisti fecero morire di fame gli ebrei". "Ma non ci arrenderemo - ha aggiunto il leader di Tel Aviv -, sono ancora più determinato a liberare i nostri figli prigionieri, a eliminare Hamas e a garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele". "Capisco esattamente cosa vuole Hamas", ha detto ancora il numero uno dello Stato ebraico, "non vuole un accordo. Vuole distruggerci, con questi video orribili, con la propaganda di falsa orrore che diffonde in tutto il mondo"