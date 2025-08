Gaza, Netanyahu: "Hamas affama gli ostaggi come i nazisti"

È braccio di ferro tra Israele e Hamas sulla distribuzione degli aiuti umanitari e sugli ostaggi in seguito ai video scioccanti diffusi nei giorni scorsi. Dopo le immagini del 24enne Evyatar David che dice essere costretto a scavare la propria tomba, un altro giovane ridotto in fin di vita, Rom Braslavski di 22 anni, racconta di essere prigioniero della Jihad Islamica: "Soffro terribilmente, non riesco a reggermi in piedi". Interviene il premier israeliano Benjamin Netanyahu: "Sono profondamente scioccato, li stanno affamando come i nazisti affamavano gli ebrei. Hamas non vuole un accordo, ma noi non cederemo, fino a che Gaza non rappresenterà più una minaccia per lo Stato di Israele".