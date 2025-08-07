Logo Tgcom24
Gaza, le intenzioni di Netanyahu: "Israele non la annetterà"

Sulla questione c'è una frattura tra il potere politico e i vertici dell'esercito e dell'intelligence, che tuttavia non hanno diritto di voto

di Francesca Canto
07 Ago 2025 - 19:42
01:36 

"Israele non annetterà Gaza": lo ha dichiarato il premier Netanyahu a Fox News aggiungendo che, una volta conquistata la Striscia e sterminato Hamas, lo Stato ebraico trasferirà il controllo dell'enclave a forze arabe. Netanyahu ha poi affermato che il conflitto potrebbe concludersi rapidamente se Hamas deponesse le armi e rilasciasse gli ostaggi. Queste le parole del premier poco prima di dare il via libera al gabinetto di sicurezza che deve decidere se occupare completamente Gaza. 
 

