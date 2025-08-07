Gaza, le intenzioni di Netanyahu: "Israele non la annetterà"

"Israele non annetterà Gaza": lo ha dichiarato il premier Netanyahu a Fox News aggiungendo che, una volta conquistata la Striscia e sterminato Hamas, lo Stato ebraico trasferirà il controllo dell'enclave a forze arabe. Netanyahu ha poi affermato che il conflitto potrebbe concludersi rapidamente se Hamas deponesse le armi e rilasciasse gli ostaggi. Queste le parole del premier poco prima di dare il via libera al gabinetto di sicurezza che deve decidere se occupare completamente Gaza.

