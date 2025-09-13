Gaza, le "carovane" dei palestinesi in fuga verso sud

Prosegue la fuga del popolo palestinese da Gaza City verso sud dopo gli avvertimenti israeliani. L'Idf ha affermato che oltre 250mila persone hanno lasciato il principale centro della Striscia, perennemente colpito da pesanti raid dello Stato ebraico. Nelle settimane successive all'annuncio di Tel Aviv di voler conquistare Gaza City, l'esercito israeliano ha distrutto o danneggiato più di 1.800 edifici all'interno e nei dintorni della città, secondo un'analisi della Cnn.