Gaza, la distruzione dopo 22 mesi di guerra con Israele: le riprese aeree

Secondo i media israeliani, Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di ordinare la rioccupazione totale della Striscia di Gaza
Le riprese aeree mostrano l'entità della distruzione nella Striscia di Gaza dopo circa 22 mesi di guerra da parte di Israele nel territorio. Secondo i media israeliani, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di ordinare la rioccupazione totale della Striscia di Gaza, una mossa che susciterebbe una forte opposizione a livello internazionale e all'interno dello stesso Israele.
