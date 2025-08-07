Logo Tgcom24
TERRITORIO DEVASTATO

Gaza, la distruzione dopo 22 mesi di guerra con Israele: le riprese aeree

Secondo i media israeliani, Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di ordinare la rioccupazione totale della Striscia di Gaza

07 Ago 2025 - 15:34
01:39 

 Le riprese aeree mostrano l'entità della distruzione nella Striscia di Gaza dopo circa 22 mesi di guerra da parte di Israele nel territorio. Secondo i media israeliani, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di ordinare la rioccupazione totale della Striscia di Gaza, una mossa che susciterebbe una forte opposizione a livello internazionale e all'interno dello stesso Israele. 

