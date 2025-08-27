Gaza, l'Indonesia continua a lanciare aiuti sulla Striscia

L'Indonesia sta continuando a lanciare aiuti umanitari via aerea sulla Striscia di Gaza. L'operazione, in collaborazione con la Giordania, è iniziata il 17 agosto e ha già distribuito oltre 80 tonnellate di cibo. La missione durerà 12 giorni e coinvolge 66 membri del personale e due aerei militari C-130J Super Hercules. I pacchi, contenenti cibo pronto, medicine e beni di prima necessità, vengono paracadutati anche in zone pericolose controllate dall'esercito israeliano.