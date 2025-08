Gaza, "l'Idf spara sui palestinesi che aspettano gli aiuti": il video dell'Onu

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) ha diffuso sui propri canali social un video in cui mostra l'Idf sparare raffiche di mitra verso civili palestinesi seduti ad aspettare la che venissero distribuiti aiuti umanitari. "Nessuno dovrebbe essere costretto a rischiare la vita per mangiare", scrive l'Onu sui propri canali in cui spiega che, ogni giorno, le squadre delle Nazioni Unite raccolgono forniture essenziali dai valichi di Gaza e le portano a chi lotta per sopravvivere. "Ma spesso i trasporti subiscono ritardi e le folle disperate che si radunano per scaricare i beni vengono accolte con colpi di arma da fuoco", spiega ancora l'Ocha.