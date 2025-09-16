Logo Tgcom24
POCHE ORE PRIMA DELL'ATTACCO FINALE

Gaza, l'Idf distrugge la al-Ghafri Tower: era il grattacielo più alto della Striscia

Le immagini mostrano l'esatto momento in cui due missili colpiscono il palazzo facendolo crollare in una nuvola di fumo

16 Set 2025 - 10:04
01:07 

Le forze israeliane hanno distrutto la al-Ghafri Tower, l'edificio residenziale più alto della Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic, negli ultimi giorni l'Idf ha ripetutamente preso di mira i grattacieli sostenendo, senza prove, che fossero utilizzati da Hamas. Le immagini mostrano l'esatto momento in cui due missili colpiscono il palazzo facendolo crollare in una nuvola di fumo. Centinaia di palestinesi che si trovavano nelle vicinanze sono dovuti scappare immediatamente per poi iniziare a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Poche ore dopo Israele è entrata a Gaza City, sferrando l'attacco finale.

