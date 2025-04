Gaza, Israele libera dieci detenuti palestinesi

Israele ha liberato dieci detenuti palestinesi che erano stati arrestati nella parte settentrionale della Striscia durante l'ultima offensiva israeliana prima del cessate il fuoco di gennaio. Sono stati portati in autobus in un ospedale nella città di Deir al-Balah, nel centro di Gaza, dove sono stati accolti dai familiari. Hanno raccontato di essere stati in custodia nella prigione militare di Sde Teima, nel deserto del Negev, e di aver subito abusi e privazioni. Lo Stato ebraico non ha commentato, ma l'Idf e le autorità carcerarie sottolineano di osservare le leggi in materia di detenzione e che eventuali abusi vengono investigati.