Gaza, il piccolo Adam in Italia per le cure | Morto anche il papà

Si aggrappa all'ultimo frammento di vita che resta, la dottoressa Alaa al Najjar: il figlio Adam, 11 anni, unico sopravvissuto all'attacco con cui Israele ha sterminato la sua famiglia. Nove dei suoi dieci bambini sono stati uccisi dalle bombe dell'Idf, piovute la scorsa settimana sulla loro abitazione nei pressi di Khan Younis. Non ce l'ha fatta nemmeno il marito Hamdi, anche lui medico. Aveva lottato tra la vita e la morte all'ospedale Nasser, proprio lì dove al momento dell'attacco si trovava la moglie pediatra. Stava curando altri bambini, mentre i suoi venivano uccisi. Adesso sono rimasti soltanto lei e Adam, le cui condizioni però sono gravi: presenta ustioni in oltre il 60% del corpo, e importanti lesioni agli organi interni. Il governo italiano ha dato la disponibilità a trasferire il bambino nel nostro Paese per garantire cure adeguate e, secondo il ministro degli Esteri Tajani, il piccolo dovrebbe arrivare all'ospedale Niguarda di Milano l'11 giugno.