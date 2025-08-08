Gaza, il piano di Netanyahu e le 5 fasi dell'assedio finale

Sono cinque le fasi dell'assedio finale a Gaza, che avverrà - secondo i piani anticipati dal premier israeliano - simbolicamente entro il prossimo 7 ottobre. Ancora incerta, forse per opportunità strategiche, la data di inizio dell'operazione militare, che partirà dopo un ordine di evacuazione per spingere verso Sud - dove si trovano i campi profughi di Deir al Balah e Al Mawasi - un milione di palestinesi. Dopo l'occupazione di Gaza City per disarmare completamente Hamas e riportare a casa gli ostaggi, vivi e morti, si procederà con la smilitarizzazione di tutto il territorio.