Gaza, il ministro Crosetto: "Italia partecipa a nuovi lanci umanitari"

"Nell’ambito dello sforzo umanitario internazionale per Gaza, insieme ad Emirati Arabi Uniti e Giordania, l’Italia ha fornito un nuovo contributo alla consegna di aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza, partecipando a lanci aerei con il supporto di velivoli emiratini", così il ministro della Difesa Crosetto su X. "Grazie al lavoro congiunto del personale della Difesa, in stretto coordinamento con il MAECI, continueremo a garantire il nostro impegno nei prossimi giorni, insieme ai Paesi che hanno aderito all'iniziativa umanitaria. L’Italia resta al fianco della popolazione civile di Gaza e lavora, con determinazione, per un cessate il fuoco che consenta il rilancio di un processo politico verso una pace giusta e duratura", ha concluso.