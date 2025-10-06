Gaza e Russia, lo storico Andrea Spiri a TGcom24: "Il cambiamento? La politica estera Usa incentrata sull'ego di Trump"

"Stiamo asssistendo a un grande disordine globale, che sta rivoluzionando il modo di essere e di intendere la politica globale: è una fase che va avanti ormai da qualche anno ma che in questo momento si sta acuendo, con profonda ridefinizione degli assetti geopolitici globali e riequilibrio dei rapporti di forza, in particolare in Medioriente, in un tentativo potente di ridefinizione dell'intero assetto nel percorso verso il piano di pace". Esordisce così, nel suo intervento a Tgcom24, lo storico Andrea Spiri, chiamato ad analizzare le attuali crisi internazionali.