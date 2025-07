Gaza, da maggio più di 900 palestinesi uccisi mentre erano in cerca di aiuti alimentari

Fuoco sul Nord della Striscia di Gaza, nuovo sgomento e dolore: un'altra strage di civili in fila per gli aiuti al valico di Zikim, dove da quei pochi camion umanitari riusciti a entrare si stavano distribuendo sacchi di farina. Colpi israeliani sulla folla, secondo le accuse palestinesi, che hanno provocato almeno 73 morti e oltre 200 feriti. Tutti in attesa di cibo e vittime degli attacchi israeliani, secondo il ministero della Sanità, che ha snocciolato nuovi dati: da maggio, più di 900 palestinesi in cerca di aiuti alimentari sono stati uccisi.