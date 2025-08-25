Gaza, crisi idrica: abitanti di Deir al-Balah in coda per l'acqua

Code per l'acqua a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, ormai da tempo in piena crisi idrica. La stazione idrica era in grado di pompare acqua 24 ore su 24, ma poi ha esaurito il carburante, privando gli abitanti della principale fonte. Le Nazioni Unite hanno recentemente consegnato altro carburante alla stazione, consentendole di funzionare solo due ore al giorno, dalle 8:00 alle 10:00 ora locale, ogni mattina. La mancanza di carburante ha causato l'interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e degli impianti di desalinizzazione.