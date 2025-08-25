Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SITUAZIONE TRAGICA

Gaza, crisi idrica: abitanti di Deir al-Balah in coda per l'acqua

La mancanza di carburante ha causato l'interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e degli impianti di desalinizzazione

25 Ago 2025 - 16:10
01:34 

Code per l'acqua a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, ormai da tempo in piena crisi idrica. La stazione idrica era in grado di pompare acqua 24 ore su 24, ma poi ha esaurito il carburante, privando gli abitanti della principale fonte. Le Nazioni Unite hanno recentemente consegnato altro carburante alla stazione, consentendole di funzionare solo due ore al giorno, dalle 8:00 alle 10:00 ora locale, ogni mattina. La mancanza di carburante ha causato l'interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e degli impianti di desalinizzazione.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri