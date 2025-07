Si lavora a una tregua Gaza, continua il massacro di civili. La denuncia delle associazioni umanitarie: "Stanno morendo di fame"

Israele"minimizza e parla di aiuti già arrivati. Possibile un summit per arrivare alla pace. L'inviato di Trump per il Medio Oriente potrebbe incontrare in Sardegna il capo mediatore israeliano e il premier del Qatar