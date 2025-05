Gaza, camion di aiuti umanitari arrivano al valico di Kerem Shalom

Mercoledì mattina sono stati avvistati camion che trasportavano aiuti umanitari mentre entravano nel valico di Kerem Shalom, nel sud di Israele. Il varco si trova al confine con la Striscia ed è stato utilizzato come punto di passaggio per trasferire gli aiuti nell'enclave. Nel frattempo il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che almeno un palestinese è stato ucciso e altri 48 sono stati feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulla folla in un nuovo sito di distribuzione degli aiuti.