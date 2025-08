Gaza, attesa per il gabinetto di sicurezza convocato da Netanyahu

E' previsto per le prossime ore il gabinetto di sicurezza convocato dal premier israeliano Netanyahu presso il suo ufficio a Gerusalemme per discutere delle operazioni militari a Gaza. Secondo fonti vicine al primo ministro, il gabinetto dovrebbe approvare l'occupazione militare totale della Striscia, nonostante il capo di Stato maggiore Eyal Zamir e altri generali dell'esercito non siano d'accordo con l'operazione. E la decisione di Netanyahu di occupare completamente Gaza viene criticata anche dai riservisti, secondo cui "i piani del governo sono distanti dalla realtà" anche perchè all'Idf mancherebbero 10mila combattenti. Lo Stato ebraico è più spaccato che mai, in centinaia sono scesi per le strade di Tel Aviv per opporsi all'occupazione di Gaza, chiedere ancora una volta al governo di siglare un accordo di pace con Hamas e riportare a casa i 50 ostaggi, 20 dei quali ancora vivi. E intanto nella Striscia si continua a morire a causa dei continui bombardamenti dell'Idf.