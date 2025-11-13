Logo Tgcom24
Garlasco, Lovati convocato in procura a Brescia: "Risponderò se mi spiegano cosa vuol dire persona interessata"

13 Nov 2025 - 16:21
"Risponderò alle domande se mi spiegano cosa vuol dire persona interessata". Lo ha detto l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, convocato in procura a Brescia

