Garlasco, Nordio: "Comunque vada è una sconfitta per la giustizia"

Intervenuto alla Versiliana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla della vicenda di Garlasco. Non entra nei temi dell'inchiesta ma analizza i fatti, le assoluzioni di due corti prima e dopo il rinvio della Cassazione la condanna di Alberto Stasi, e ora il nuovo indagato e il Dna di una terza persona che potrebbe aver partecipato all'omicidio. "Comunque finisca molti avranno sofferto in modo ingiusto. Se è stato il primo imputato, magari fosse innocente e ha passato dieci anni in carcere, sarebbe una tragedia. Ma se invece quello fosse colpevole e fosse innocente il nuovo indagato, beh questo sarebbe sottoposto a una serie di sofferenze e di costi che sarebbero una tragedia quasi altrettanto grande. Se poi con questo Dna ne dovesse essere introdotto un terzo allora abbiamo fatto come posso dire una triade hegeliana".