Funerale di Charlie Kirk, Elon Musk e Donald Trump di nuovo vicini

Elon Musk e Donald Trump hanno presenziato al funerale di Charlie Kirk, noto attivista conservatore, stringendosi attorno alla famiglia durante la cerimonia. La loro partecipazione ha attirato l'attenzione mediatica, perché è stata la prima volta che Trump e Musk apparivano insieme dopo lo scontro pubblico di giugno sul piano fiscale e di spesa del presidente. Musk aveva criticato duramente il provvedimento, accusandolo di aumentare il debito pubblico e di eliminare gli incentivi fiscali per veicoli elettrici e moduli solari, prodotti che Tesla vende. Lo scontro si era rapidamente inasprito, tanto da arrivare a una rottura tra i due.