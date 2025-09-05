Frosinone, lampione crolla sulla processione: fedeli illesi per miracolo

"Attimi di paura a Pico, in provincia di Frosinone, durante la processione in onore di Sant’Antonino. Un lampione sormontato è crollato improvvisamente lungo il percorso del corteo religioso, finendo tra i fedeli e spezzando in due la processione. Nessuna persona è rimasta ferita: il palo è caduto esattamente nello spazio tra due partecipanti, tra le grida di spavento e il buio improvviso del blackout. Un video, registrato da una donna presente, mostra una persona che si appoggia al palo poco prima del cedimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operai del Comune per mettere in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.