Frosinone, lampione crolla sulla processione: fedeli illesi per miracolo

Attimi di terrore durante la festa patronale di Sant'Antonino. Il palo è caduto tra i fedeli senza colpire nessuno

05 Set 2025 - 16:32
"Attimi di paura a Pico, in provincia di Frosinone, durante la processione in onore di Sant’Antonino. Un lampione sormontato è crollato improvvisamente lungo il percorso del corteo religioso, finendo tra i fedeli e spezzando in due la processione. Nessuna persona è rimasta ferita: il palo è caduto esattamente nello spazio tra due partecipanti, tra le grida di spavento e il buio improvviso del blackout. Un video, registrato da una donna presente, mostra una persona che si appoggia al palo poco prima del cedimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operai del Comune per mettere in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

