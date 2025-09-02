Freddie Mercury, spunta una presunta figlia segreta

"Papà sarebbe inorridito se avesse visto il film "Bohemian Rapsody" "di Silvia Carrera
La donna che non rivela il suo nome, afferma di essere nata nel 1976 dalla relazione tra il cantante e la compagna di un caro amico.. e di essersi fatta avanti solo per correggere “un film pieno di invenzioni”
