IGNOTA LA SUA IDENTITA'

Freddie Mercury, spunta una presunta figlia segreta

"Papà sarebbe inorridito se avesse visto il film "Bohemian Rapsody" "

di Silvia Carrera
02 Set 2025 - 19:59
01:35 

La donna che non rivela il suo nome, afferma di essere nata nel 1976 dalla relazione tra il cantante e la compagna di un caro amico.. e di essersi fatta avanti solo per correggere “un film pieno di invenzioni”

