GIORNATA DI PROTESTE

Francia, sciopero a Parigi: manifestanti bloccano un deposito di autobus

I sindacati hanno indetto una giornata di scioperi e proteste per denunciare i tagli al bilancio del governo

18 Set 2025 - 11:10
00:48 

Un deposito di autobus alle porte di Parigi è stato bloccato da un gruppo di manifestanti all'alba di giovedì 18 settembre. I sindacati, infatti, hanno indetto una giornata di scioperi e proteste per denunciare i tagli al bilancio del governo. Le associazioni chiedono al nuovo primo ministro Sébastien Lecornu di abbandonare il progetto proposto dal suo predecessore Francois Bayrou, che include il congelamento delle prestazioni sociali e misure di austerità che, secondo molti, eroderanno ulteriormente il potere d'acquisto dei lavoratori a basso reddito e della classe media.

