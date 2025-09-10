Logo Tgcom24
SCONTRI CON LA POLIZIA

Francia, proteste e tensioni per il movimento "Blocchiamo Tutto"

Diverse sigle sindacali e partiti di sinistra hanno espresso sostegno alla mobilitazione

10 Set 2025 - 11:28
01:31 

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza in diverse città francesi per aderire al movimento di protesta "Blocchiamo Tutto". A Parigi, almeno 75 persone sono state fermate. Il traffico ha subito rallentamenti, soprattutto a Lione, Lille, Grenoble e Marsiglia. Il movimento, nato online, denuncia tagli alla spesa pubblica e propone boicottaggi simbolici. Diverse sigle sindacali e partiti di sinistra hanno espresso sostegno alla mobilitazione.

