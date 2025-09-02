Logo Tgcom24
DIRAMATA L'ALLERTA

Francia, Marsiglia colpita da una violenta alluvione: strade sommerse e trasporti in tilt

Strade e quartieri come Vieux-Port e La Capelette sono finiti sott'acqua, paralizzando i trasporti

02 Set 2025 - 14:40
01:42 

Il primo settembre Cassis e Marsiglia sono state colpite da violente alluvioni a causa di forti piogge. A Cassis sono caduti 25 mm d’acqua in 30 minuti, provocando il collasso del sistema di drenaggio. A Marsiglia strade e quartieri come Vieux-Port e La Capelette sono finiti sott'acqua, paralizzando i trasporti. Météo-France ha diramato l'allerta gialla per temporali e allagamenti nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, con i terreni già saturi per le precedenti piogge. Nessun danno grave segnalato.

