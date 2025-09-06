Francia, la protesta del popolo guidata con l'Ai

"Sembra che il 10 settembre ci sarà una grande rivoluzione nazionale, i ragazzi vogliono bloccare la Francia restando a letto". Parola del comico francese Coluche, uno dei più amati di sempre scomparso nel 1986 ma resuscitato dall'Intelligenza artificiale. Suo, infatti, il volto del movimento "Bloquons tout", che minaccia di paralizzare il Paese mercoledì prossimo, due giorni dopo il probabile voto di sfiducia contro il premier Bayrou e le sue annunciate misure di austerità. La Francia si prepara così alla crisi e a scendere in piazza contro un governo dimissionario.