Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
CRISI A PARIGI

Francia, la protesta del popolo guidata con l'Ai

Il movimento "Bloquons tout" "resuscita" il comico Coluche e minaccia di paralizzare il Paese

di Isabella Josca
06 Set 2025 - 21:35
01:33 

"Sembra che il 10 settembre ci sarà una grande rivoluzione nazionale, i ragazzi vogliono bloccare la Francia restando a letto". Parola del comico francese Coluche, uno dei più amati di sempre scomparso nel 1986 ma resuscitato dall'Intelligenza artificiale. Suo, infatti, il volto del movimento "Bloquons tout", che minaccia di paralizzare il Paese mercoledì prossimo, due giorni dopo il probabile voto di sfiducia contro il premier Bayrou e le sue annunciate misure di austerità. La Francia si prepara così alla crisi e a scendere in piazza contro un governo dimissionario.

francia
intelligenza artificiale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri