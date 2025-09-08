Francia, il grande malato d'Europa

Dalla grandeur a “grande malato d’Europa”. E a dirlo è stato nientemeno che un osservatore d’oltreoceano come il Wall Street Journal. Come un’implacabile nemesi, tutto ciò di cui la Francia ha accusato l’Italia nel passato, oggi sta diventando realtà a Parigi. Instabilità politica, governi che cadono uno dopo l’altro in pochi mesi. Prima di Bayrou, Barnier rimasto in carica soli 99 giorni, ancor prima il delfino di Macron, Attal, per poco più di otto mesi, e in precedenza ancora Elisabeth Borne che non restò in sella neanche due anni consecutivi.