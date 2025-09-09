Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
In Alta Savoia

Francia, gigantesca frana davanti agli occhi dei turisti

A Sixt-Fer-à-Cheval si è staccata una quantità impressionate di rocce e detriti

09 Set 2025 - 14:30
00:52 

 Gigantesca frana davanti agli occhi dei turisti in Alta Savoia. A Sixt-Fer-à-Cheval si è staccata dalla montagna una quantità impressionate di rocce e detriti precipitando a valle. Per fortuna non sono stati registrati feriti. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri