Francia, elicottero in azione per spegnere un grosso incendio in una foresta

L'incendio, divampato martedì 5 agosto e che ha devastato il massiccio delle Corbières nella regione dell'Aude, non è stato ancora domato

08 Ago 2025 - 13:13
00:42 

Le riprese aeree mostrano un aereo cisterna che scarica acqua su una foresta in fiamme, in Francia. Si tratta di uno dei più grandi incendi boschivi degli ultimi decenni. Il rogo ha causato la morte di una persona, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'incendio, divampato martedì 5 agosto e che ha devastato il massiccio delle Corbières nella regione dell'Aude, non è stato ancora domato nonostante l'intervento di oltre 2.100 vigili del fuoco e diversi aerei antincendio.

