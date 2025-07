Francia, coprifuoco per i minorenni in 15 città

Tenere i minori non accompagnati chiusi in casa nelle ore notturne per legge, per tutta l'estate, fino a settembre. Una misura estrema e senza precedenti. Eppure è quanto succede in almeno 15 comuni e città della Francia per tentare di arginare il fenomeno della criminalità minorile legata soprattutto al traffico di stupefacenti. Dalle 21 fino alle 6 del mattino dopo è stato istituito il coprifuoco.