Frana di fango in Russia: evacuate centinaia di persone a Tyrnyauz

Una massiccia frana di fango ha colpito la città russa di Tyrnyauz, nella Repubblica di Kabardino-Balkaria, giovedì 31 luglio. L'ondata di detriti ha reso necessaria l'evacuazione di 372 persone, come confermato dal ministero delle Emergenze russo. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità monitorano l'area per prevenire ulteriori rischi. Al momento non si registrano vittime, ma l'entità dei danni è ancora in fase di valutazione.