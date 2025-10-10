Forum del Commercio internazionale, l'intervento di Sara Armella

"Il Forum del Commercio internazionale si pone due obiettivi molto importanti: da un lato quello di coniugare l'approfondimento scientifico da un punto di vista economico e giuridico con la divulgazione; dall'altro mettere intorno a un tavolo esperti, imprese e istituzioni per riflettere insieme sulle ricette, sui progetti e sulle iniziative che possono sostenere le aziende in questo momento molto difficile per l'export italiano, con i dazi statunitensi e una serie di nuove misure internazionali che vanno a limitare gli scambi e che colpiscono un settore che è in vitale". Lo ha detto l'avvocato Sara Armella, direttore scientifico di ARcom Formazione. Qui la diretta dell'evento.