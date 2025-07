Follonica (Grosseto), rubata la carrozzina elettrica a un disabile: la video-denuncia

Weekend al mare amaro per Marco Morganti, personal trainer disabile del Pisano, al quale a Follonica (Grosseto) hanno rubato la carrozzina elettrica che gli permetteva una certa autonomia. "Sono stato vittima di un furto vile e infame" dichiara in una video-denuncia pubblicata su Facebook. "Mi hanno rubato la carrozzina propulsore e le stampelle di proprietà della Asl. L'avevo chiusa con un lucchettino. Adesso sono a piedi, non sono più autosufficiente, ma se questi bipedi senza cuore pensano di fermarmi si sbagliano di grosso", aggiunge l'uomo con una paresi alla gamba destra a seguito di un ictus emorragico, concludendo: "Hanno lasciato il caricabatterie, possono venire a prenderlo".