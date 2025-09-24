Flotilla, Meloni richiama tutti alla responsabilità

"Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York sul caso Flotilla.