Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
DA NEW YORK

Flotilla, Meloni richiama tutti alla responsabilità

"Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza"

24 Set 2025 - 19:20
01:04 

"Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York sul caso Flotilla.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri