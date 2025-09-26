Logo Tgcom24
Mondo
verso gaza

Flotilla, la Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire"

Ma rifiutata la proposta di invio di aiuti a Cipro, le imbarcazioni continuano il loro viaggio verso Gaza

di Francesca Romanelli
26 Set 2025 - 13:20
01:35 

La nota della Farnesina è chiara e recita testualmente: "Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della Flotilla di consegnare gli aiuti in un porto neutrale", scrive il ministero degli Esteri. Offriremo assistenza a chi deciderà di fermarsi in Grecia e tornare in Italia, aggiunge. Ma quanti proseguono sappiano che l'iniziativa è sconsigliata. "Chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità", avverte il ministero. Di più: l’invio in zona di una nave militare italiana serve a eventuali necessità di soccorso in mare, ma non per difesa oppure offesa sul piano militare. Avviso ai naviganti della Flotilla che arriva poche ore dopo l’alert in parlamento del ministro della Difesa Crosetto. Flotilla intanto tira dritto, annuncia che si prepara a lasciare le coste greche per l'ultima tratta del viaggio, quella direttamente verso Gaza.

