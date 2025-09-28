Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ALLERTA MASSIMA

Flotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti"

Il videomessaggio del comandante della nave Zefiro, che fa parte della spedizione umanitaria

28 Set 2025 - 20:05
00:43 

"Siamo scortati da droni di controllo israeliani. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che probabilmente verrà fatto, sarà micidiale". Lo afferma Stefano Bertoldi, comandante della nave Zefiro, che fa parte della Flotilla che sta compiendo la traversata del Mediterraneo in direzione Gaza, con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano. "L'attacco sarà micidiale nel senso che è molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti o eventualmente anche delle morti", avverte Bertoldi.

video evidenza
gaza
flotilla

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri