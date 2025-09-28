Flotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti"

"Siamo scortati da droni di controllo israeliani. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che probabilmente verrà fatto, sarà micidiale". Lo afferma Stefano Bertoldi, comandante della nave Zefiro, che fa parte della Flotilla che sta compiendo la traversata del Mediterraneo in direzione Gaza, con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano. "L'attacco sarà micidiale nel senso che è molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti o eventualmente anche delle morti", avverte Bertoldi.