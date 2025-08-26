Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
questione di attimi

Florida, il fulmine colpisce a pochi metri dall'auto

Le immagini riprese dalla dash cam della vettura

26 Ago 2025 - 11:55
00:24 

La dash cam di un’auto ha ripreso il momento in cui un fulmine, durante una violenta pioggia in Florida, cade a pochi metri dalla stessa vettura, colpendo la strada.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri