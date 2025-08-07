Logo Tgcom24
A ST. AUGUSTINE

Florida, alligatore in piscina: agente lo cattura a mani nude

L'animale, immobilizzato e caricato su un'auto di servizio, è stato poi rilasciato in uno stagno nelle vicinanze

07 Ago 2025 - 17:35
01:05 

 A St. Augustine, in Florida, un alligatore è stato trovato a nuotare nella piscina di una villa. Allertata dai residenti, la polizia è intervenuta e un agente ha catturato l'animale a mani nude, come mostra un video diffuso dallo sceriffo della contea di St. John's. Nonostante la resistenza dell'animale, l'intervento si è concluso senza feriti. L'alligatore, immobilizzato e caricato su un'auto di servizio, è stato poi rilasciato in uno stagno nelle vicinanze.

