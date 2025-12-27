Fisco, cambiano le regole su scontrini e pagamenti con carta

Fisco, stretta dal primo gennaio 2026 per negozi, bar e ristoranti. I commercianti dovranno permettere all'Agenzia delle entrate di incrociare tutti gli scontrini con i pagamenti ricevuti tramite i Pos. Un provvedimento che punta a recuperare l’Iva. L'Agenzia delle entrate potrà così controllare eventuali discrepanze tra gli incassi elettronici - tracciati dalle banche - e scontrini fiscali emessi. La norma è stata introdotta dalla Manovra dello scorso anno.