NASCOSTI IN UN CAPANNONE

Firenze, sequestrati 700 capi intimi contraffatti per bambini: blitz della guardia di finanza

I prodotti, privi di certificazioni, erano nascosti in un capannone nella periferia cittadina

24 Set 2025 - 12:59
00:43 

La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato oltre 700 capi d'abbigliamento intimo contraffatti destinati all'infanzia. I prodotti, privi di certificazioni, erano nascosti in un capannone nella periferia cittadina, dietro un'attività di vendita al dettaglio. Denunciato il titolare. L'operazione, condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, punta a colpire l'intera filiera della contraffazione. In corso accertamenti su fornitori e rete distributiva.

