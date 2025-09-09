Logo Tgcom24
Firenze, borse e portafogli di marchi di lusso: sequestrati oltre 5mila accessori contraffatti

Gli articoli sono stati trovati all'interno di un capannone nella periferia del capoluogo toscano

09 Set 2025 - 13:55
