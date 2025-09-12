Logo Tgcom24
NEL 2026

Fire Emblem torna con Fortune's Weave

Il nuovo capitolo della serie ci farà vivere il brivido del Torneo dei gladiatori.

12 Set 2025 - 18:15
02:36 

